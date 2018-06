Zagreb (AFP) Die kroatische Polizei hat an der Grenze zu Serbien einen Deutschen und einen Türken festgenommen, die mutmaßlich 140 Kilogramm Heroin schmuggeln wollten. Die Drogen im Wert von rund sechs Millionen Euro seien am Montag im Auto der beiden Männer gefunden worden, sagte ein Zollbeamter am Dienstag. Demnach war das Heroin in 261 kleinen Päckchen abgepackt und im Fahrgestell des Wagens versteckt, der deutsche Nummernschilder trug.

