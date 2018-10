Athen (AFP) Griechenland hat die Reparationsforderungen für die deutsche Besatzungszeit auf 278,7 Milliarden Euro beziffert. Vize-Finanzminister Dimitris Mardas sagte während einer Parlamentsdebatte in Athen am Montagabend, seine Beamten hätten diese Summe für die in den Jahren 1941 bis 1944 von den Nazis angerichteten Schäden errechnet. SPD-Chef Sigmar Gabriel wies die Forderung zurück, Linke und Grüne forderten die Bundesregierung dagegen zum Einlenken auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.