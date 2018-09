Berlin (AFP) Die hessische Landesregierung will einem Medienbericht zufolge den Kommunen des Landes spekulative Finanzgeschäfte untersagen. Kredite in Fremdwährungen wie dem Schweizer Franken dürften Städte, Gemeinden und Landkreise nur noch aufnehmen, wenn sie das Risiko über eine Versicherung absichern, heißt es in einem Gesetz der schwarz-grünen Landesregierung, wie die "Frankfurter Rundschau" (Mittwochsausgabe) berichtete.

