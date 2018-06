Düsseldorf (AFP) Die Bundesagentur für Arbeit (BA) will bis 2019 rund 17.000 Stellen in den eigenen Reihen abbauen. Möglich werde das durch die langfristig sinkende Arbeitslosigkeit, sagte BA-Vorstand Heinrich Alt dem "Handelsblatt" vom Dienstag. "Natürlich passen wir uns den Veränderungen am Arbeitsmarkt an."

