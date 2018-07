Berlin (AFP) Nach dem offenbar fremdenfeindlichen Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Tröglitz hat der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), davor gewarnt, die Tat als Einzelfall zu betrachten. "Es handelt sich um ein bundesweites Problem", sagte Haseloff der Zeitung "Die Welt" vom Dienstag. Auch in anderen Bundesländern habe es zuletzt Proteste und derartige Anschläge auf geplante Flüchtlingsunterkünfte gegeben. "Die Zahl der Übergriffe steigt im gesamten Bundesgebiet deutlich an. Tröglitz ist überall", hob Haseloff hervor.

