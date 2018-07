Hamburg (AFP) Knapp zwei Monate nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben SPD und Grüne am Dienstagabend ihre Koalitionsgespräche beendet. Bei einem letzten Treffen sei es vor allem darum gegangen, abschließend letzte Details zu ordnen, sagte ein Sprecher der Sozialdemokraten in der Hansestadt. Ihr Verhandlungsergebnis wollen beide Parteien am Mittwoch der Öffentlichkeit vorstellen.

