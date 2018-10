Fürth (SID) - Brasiliens Fußball-Star Marta hat die deutschen Spielerinnen vor dem Länderspiel am Mittwoch (18.00/ARD) in Fürth für unfaires Verhalten kritisiert. "Wir alle sind uns bewusst, dass die Deutschen viel größer und stärker als wir Brasilianerinnen sind. Aber manchmal simulieren sie auf eine gewisse Weise", sagte die fünfmalige Weltfußballerin auf der Pressekonferenz am Dienstag.

"Manchmal ist es so, dass wir wie ein kleines Mädchen im Gegensatz zur zwei Meter großen Frau dastehen, sie simuliert und die Fans stellen sich gegen uns", führte Marta aus: "Das sind eben die negativen Methoden, um eine Partie für sich zu entscheiden. Mir gefällt das nicht."

Die 29-Jährige vom schwedischen Meister FC Rosengard wurde in der Vergangenheit bei Spielen immer wieder von deutschen Zuschauern für unfaires Verhalten ausgebuht. So leistete sie sich beim Algarve Cup im März im Spiel gegen die DFB-Auswahl eine Tätlichkeit gegen die am Boden liegende Abwehrspielerin Leonie Maier, die nicht geahndet wurde.