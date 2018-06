Karlsruhe (SID) - Der Vertrag von Dominic Peitz vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hat sich automatisch um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2016 verlängert. Durch den Einsatz des 30-Jährigen am vergangenen Sonntag beim VfR Aalen (2:2) trat eine entsprechende Klausel in Kraft. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

Der defensive Mittelfeldspieler war im Spätsommer 2012 zum KSC gewechselt und absolvierte bisher insgesamt 77 Zweit- und Drittligapartien und erzielte sieben Tore.