Athen (AFP) Ungeachtet des internationalen Drucks will der griechische Regierungschef Alexis Tsipras die Sparpolitik seines Landes in den vergangenen Jahren weiter auf den Prüfstand stellen. Die "Fragen, die sich hinsichtlich der Sparpläne der vergangenen fünf Jahre stellen, sind immens", sagte der Linkspolitiker am Montagabend bei einer Parlamentssitzung, die sich mit der Arbeit einer Prüfkommission zur Entstehung des griechischen Schuldenberges befasste.

