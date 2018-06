Port-au-Prince (AFP) Heftige Regenfälle im bitterarmen Karibikstaat Haiti haben tausende Häuser beschädigt und den Tod von mindestens sechs Menschen verursacht. Bei Überschwemmungen im Bezirk Delmas in der Hauptstadt Port-au-Prince rissen die Fluten am Wochenende zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren mit sich, wie die Behörden am Montag mitteilten. Eine 24-jährige Frau starb, als die Mauer einer Kirche auf ihr Haus stürzte. Drei weitere Todesopfer wurden aus dem Hauptstadtbezirk Carrefour gemeldet.

