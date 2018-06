Bagdad (AFP) Eine Woche nach der Rückeroberung der nordirakischen Stadt Tikrit durch die Armee haben sich Regierungstruppen dort am Dienstag wieder Gefechte mit Kämpfern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geliefert. Wie das irakische Innenministerium mitteilte, hatte der Geheimdienst herausgefunden, dass sich im Stadtviertel Kadisija im Norden von Tikrit noch bis zu 15 IS-Kämpfer versteckt hielten. Die Sicherheitskräfte und ihre paramilitärischen Unterstützer hätten einige von ihnen getötet, die anderen hätten sich selbst in die Luft gesprengt.

