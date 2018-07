Teheran (AFP) Nach ihrem Streit über die Militärintervention im Jemen haben sich der iranische Präsident Hassan Ruhani und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan für eine politische Lösung des Konflikts ausgesprochen. Er habe mit Erdogan lange über den Jemen gesprochen, sagte Ruhani am Dienstag nach einem Treffen in Teheran. Beide seien sich einig, dass "der Krieg und das Blutvergießen" in dem Land sofort beendet werden müssten. Die Luftangriffe gegen die Huthi-Rebellen müssten eingestellt und ein "vollständiger Waffenstillstand" erreicht werden.

