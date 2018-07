Genf (AFP) Ein erstes Flugzeug mit medizinischem Personal des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ist in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa eingetroffen. Das teilte der zuständige IKRK-Direktor Dominik Stillhart am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Weitere medizinische Hilfsgüter für die notleidende Bevölkerung im Jemen sollten folgen - per Luft und über das Meer, wie Stillhart ankündigte.

