Ramallah (AFP) Mit Kundgebungen, Appellen an die Weltöffentlichkeit und der Entsendung einer PLO-Delegation nach Damaskus versuchen die Palästinenser, ihren Landsleuten im syrischen Flüchtlingslager Jarmuk zu helfen. Die PLO-Delegation unter Leitung von Ahmed Maschdalani wurde am Dienstag in der syrischen Hauptstadt erwartet, wo sie "Schutzmaßnahmen für unsere Bevölkerung in Jarmuk" diskutieren will, wie Maschdalani AFP sagte. "Letztlich ist die Regierung in Damaskus für die Sicherheit der Menschen dort verantwortlich. Sie muss das Lager schützen", sagte das PLO-Führungsmitglied.

