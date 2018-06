Brüssel (dpa) - Die Nato hat erstmals testweise ihre superschnelle Eingreiftruppe alarmiert. Wie ein Sprecher des Militärbündnisses im belgischen Mons bestätigte, machen sich derzeit mehrere Verbände unter erheblichem Zeitdruck in ihren Kasernen abmarschbereit. Auch in Deutschland sind nach Bundeswehrangaben rund 900 Soldaten an der Übung beteiligt. Die neue Krisentruppe der Nato wird vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts vor allem als Abschreckung gegen Russland aufgebaut. Die sogenannte Speerspitze soll im Kern eine rund 5000 Soldaten starke Landstreitkräfte-Komponente umfassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.