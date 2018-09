Den Haag (AFP) Auf dem Markt der Kurierdienste bahnt sich eine Großübernahme an: Der US-Zustelldienst FedEx will seinen niederländischen Konkurrenten TNT Express kaufen, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten. Demnach verständigten sich FedEx und TNT Express auf einen "Vertrag mit Vorbehaltsklausel", wonach der US-Konzern pro Aktie von TNT Express acht Euro zahlen will. Das Geschäft hätte damit bei einem erfolgreichen Abschluss einen Wert von 4,4 Milliarden Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.