Moskau (AFP) Auf einem russischen Atom-U-Boot ist nach Behördenangaben während Reparaturarbeiten ein Feuer ausgebrochen. Derzeit würden die Flammen auf dem U-Boot gelöscht, das sich in einer Werft in der nördlichen Stadt Sewerodwinsk befinde, sagte eine Sprecherin der Katastrophenschutzbehörde am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP am Telefon. Medienberichten zufolge befanden sich keine Atomwaffen an Bord des U-Boots. Über die Ursachen des Brandes lagen zunächst keine Angaben vor, ebensowenig über mögliche Opfer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.