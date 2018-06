Moskau (AFP) 40 Tage nach der Ermordung des Kreml-Kritikers Boris Nemzow haben sich hunderte Menschen zu einer Gedenkfeier in Moskau versammelt. Am Tatort auf einer Brücke im Zentrum der russischen Hauptstadt legten Anhänger der Opposition am Dienstag Fotos und Blumen nieder. "Wir wollen, dass das Verbrechen aufgeklärt wird, und wir wollen, dass sein Traum von einem freien Russland eines Tages Wirklichkeit wird", sagte einer der Demonstranten. Nemzows Tod sei ein großer Verlust für die russische Opposition. Die Versammlung in Sichtweite des Kremls verlief ohne Zwischenfälle.

