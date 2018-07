Gießen (dpa) - In der Nähe von Gießen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 45 ein Mann getötet und zwölf weitere Menschen verletzt worden. Elf Autos waren an der Karambolage beteiligt. Die Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Auslöser der Karambolage war ein kleinerer Unfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Dieser führte zu einem Rückstau, in dem es zu dem Auffahrunfall kam. In Fahrtrichtung Hanau war die A45 mehrere Stunden lang voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Staus.

