Boston (AFP) Im Prozess um den Anschlag auf den Bostoner Marathonlauf vor zwei Jahren setzen die Geschworenen ihre Urteilsfindung am Mittwoch fort. Bei den mehr als siebenstündigen Beratungen am Dienstag sei noch keine Entscheidung gefallen, teilte der US-Bundesrichter George O'Toole in der Ostküstenstadt mit. Die sieben Frauen und fünf Männer der Jury müssen in allen 30 Anklagepunkten gegen den mutmaßlichen Attentäter Dschochar Zarnajew ein einstimmiges Urteil fällen.

