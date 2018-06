Los Angeles (AFP) Mitten im Pazifik haben Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace eine Bohrinsel des Ölkonzerns Shell geentert, um gegen die Ausbeutung von Rohstoffen in der Arktis zu protestieren. Wie Greenpeace Deutschland am Dienstag mitteilte, waren die sechs Aktivisten bereits am Montag rund 1500 Kilometer nordwestlich von Hawaii mit ihren Schlauchbooten zu der Plattform "Polar Pioneer" gelangt und halten sie seitdem besetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.