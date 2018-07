Washington (AFP) Ein massiver Stromausfall hat am Dienstag in vielen Büros der US-Hauptstadt Washington die Arbeit behindert. Im Außenministerium gingen mitten in der täglichen Pressekonferenz die Lichter aus, im Weißen Haus sprangen die Notstromgeneratoren an. Dem Nachrichtensender CNN zufolge war auch der Kongress zeitweise ohne Strom.

