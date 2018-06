Louisville (AFP) Der US-Senator Rand Paul hat als zweiter Republikaner seine Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur 2016 verkündet. "Wir sind gekommen, um unser Land zurückzuerobern", sagte Paul am Dienstag vor Anhängern in Louisville im Bundesstaat Kentucky. Der 52-jährige Augenarzt präsentiert sich als Außenseiter, der es mit der etablierten Politik in der Hauptstadt aufnehmen will. Als Wahlkampfslogan wählte er "Besiegt die Washingtoner Maschine. Entfesselt den amerikanischen Traum".

