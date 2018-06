Offenbach (dpa) - Mit Sonne und Temperaturen von mehr als 20 Grad legt der Frühling jetzt richtig los. In den kommenden Tagen bleibe der Einfluss eines Hochdruckgebietes über Mitteleuropa bestehen, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Donnerstag und Freitag wird es voraussichtlich immer wärmer: mit bis zu 15 Grad im Nordosten und maximal 22 Grad am Oberrhein. Im Nordosten bedecken Wolken den Himmel: Dort sorgt Meeresluft für Feuchtigkeit und vereinzelt für Nieselregen. Erst zum Sonntag deutet sich dann in ganz Deutschland ein Wetterumschwung mit kühlerem und unbeständigerem Wetter an.

