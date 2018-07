München (AFP) Schauspielerin Annette Frier attestiert ihrem Mann, dem Regisseur Johannes Wünsche, in der Ehe weibliche Verhaltensweisen. Auf die Frage, ob Wünsche ausspreche, was ihn bewegt, sagte Frier der Zeitschrift "Freundin": "Und wie! Was das angeht, ist mein Mann wahrscheinlich mehr Frau als ich. Der haut die Sachen sofort auf den Tisch." Sie sei in diesem Punkte "eher der männliche Faktor".

