Berlin (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat Medienberichten zufolge nach Einschätzung des Bundesnachrichtendienstes (BND) eine seiner wichtigsten Einkommensquellen verloren. Nach den jüngsten militärischen Niederlagen kontrolliere die Miliz praktisch keinerlei Ölfelder mehr im Irak, berichteten "Süddeutsche Zeitung" (Donnerstagsausgabe), NDR und WDR aus einem "Sonderbericht" des BND für die Bundesregierung. Demnach könne der IS kaum noch Öl verkaufen und habe sogar Mühe, die "Eigenversorgung" in dem von ihm ausgerufenen radikalislamischen Kalifat aufrechtzuerhalten.

