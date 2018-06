Frankfurt/Main (AFP) Mit Billig-Tickets ab 1,50 Euro will der britische Fernbusanbieter Megabus den deutschen Markt aufmischen. Am Mittwoch nahm das Unternehmen eine neue Strecke von München über Nürnberg, Leipzig, Berlin, Hannover und Dortmund nach Köln in Betrieb. Insgesamt steuert Megabus nun neun deutsche Großstädte an. In den ersten fünf Tagen nach dem Start koste jedes Ticket auf der neuen Verbindung einen Euro, dazu komme eine Buchungsgebühr von 50 Cent, wie das Unternehmen im schottischen Perth bekannt gab.

