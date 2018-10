Berlin (AFP) Im Tarifstreit um eine bessere Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern haben sich Beschäftigte in zahlreichen Kindertagesstätten am Mittwoch erneut an Warnstreiks beteiligt. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen waren nach Angaben der Dienstleistungsgwerkschaft Verdi rund 8000 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst im Ausstand. Die Tarifverhandlungen werden nach Angaben der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am Donnerstag in Düsseldorf fortgesetzt.

