Köln (AFP) Bei einem Unfall auf einer Rolltreppe am Flughafen Köln/Bonn ist einem einjährigen Mädchen am Mittwoch ein Glied des kleinen Fingers abgetrennt worden. Das Kind war mit dem Finger in den Kamm am Ende der Treppe geraten, wie der Airport am Mittwoch mitteilte. Das Mädchen wurde in ein Kölner Krankenhaus gebracht, den Unfallhergang untersucht nun die Polizei.

