Berlin (AFP) Das Bundesarbeitsministerium hofft, dass trotz der Rente ab 63 künftig wieder mehr ältere Menschen länger berufstätig bleiben. Es sei zu erwarten gewesen, dass die 2014 eingeführte Rente ab 63 zunächst eine "gewisse Delle" produziere, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Berlin. Die aktuelle Entwicklung sei vorübergehender Natur und stelle den Grundtrend keineswegs in Frage. "Wir sind weiter auf dem Weg in eine Gesellschaft des längeren Arbeitens."

