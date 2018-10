München (AFP) Angesichts der steigenden Zahl von Wohnungseinbrüchen unterstützt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Idee, Hausbesitzer beim Einbau von Sicherungstechnik steuerlich zu fördern. "Alles, was es den Menschen leichter macht, teure und bessere Sicherungsmaßnahmen einzubauen, hilft", sagte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Oliver Malchow, am Mittwoch im Bayerischen Rundfunk. Aber nicht nur die Nachrüstung von Schlössern und Riegeln sollte steuerlich gefördert werden, sondern bereits der Einbau in neuen Häusern.

