Berlin (AFP) Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (SPD) verlangt, dass der Bund einen Teil der Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag an die Kommunen für die Flüchtlingshilfe vor Ort weiterleitet. "Ich akzeptiere nicht, dass der Bund Milliarden aus dem Soli still und heimlich einstreicht, während Länder und Kommunen nicht mehr wissen, wie sie die große humanitäre Herausforderung der steigenden Flüchtlingszahlen finanziell bewältigen sollen", schrieb Heinold in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe). "Das ist kein Gejammer, es ist ein Hilferuf", fügte sie hinzu.

