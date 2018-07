Potsdam (AFP) Nach dem Brandanschlag auf die geplante Asylbewerberunterkunft in Tröglitz in Sachsen-Anhalt hat der evangelische Pfarrer des Ortes, Matthias Keilholz, die Hoffnung auf klare Signale für die Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen in der Region geäußert. "Es gibt nicht viele Alternativen, denn der Landkreis muss ja die Menschen, die zu ihm kommen, irgendwo unterbringen", sagte Keilholz am Mittwoch im RBB-Sender Radioeins. "Und Tröglitz ist einer der Standpunkte, der vorgesehen war."

