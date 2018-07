Oranienburg (AFP) Die seit rund fünf Wochen vermisste minderjährige Josephine P. aus Brandenburg ist in Frankreich von der Polizei aufgegriffen worden. Die Jugendliche und ihr Onkel seien am Mittwoch in Südfrankreich bei einer Kontrolle aufgefallen und auf ein Revier gebracht worden, teilte die Polizei im brandenburgischen Oranienburg mit. Nun werde die Abholung des Mädchens organisiert.

