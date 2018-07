Lahti (SID) - Der frühere Berliner und Düsseldorfer Coach Jeff Tomlinson unterstützt Eishockey-Bundestrainer Pat Cortina bei der WM in Tschechien (1. bis 17. Mai). Der 44-Jährige steht bereits bei den Länderspielen am Donnerstag in Lahti und am Freitag in Espoo (jeweils 17.30 Uhr/Sport1) gegen Finnland an der Bande der deutschen Nationalmannschaft. Tomlinson war am Dezember bei den Eisbären Berlin vom ehemaligen Bundestrainer Uwe Krupp als Chefcoach abgelöst worden.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) war am Dienstag erst nach einer elfstündigen Odyssee in ihrem Quartier in der Nähe von Lahti eingetroffen. Das für den Abend angesetzte Trockentraining strich Cortina. Am Mittwoch standen zwei Übungseinheiten auf dem Programm.

Dem deutschen Team fehlen drei Wochen vor WM-Beginn zahlreiche Leistungsträger. Elf Spieler sagten bereits wegen Verletzungen ab. Die angeschlagenen Verteidiger Frank Hördler (Berlin) und Alexander Sulzer (Köln) stehen in Finnland nicht zur Verfügung. Ob sie für die WM rechtzeitig fit werden, ist fraglich. Auch auf die Nationalspieler der DEL-Finalisten Adler Mannheim und ERC Ingolstadt muss Cortina noch verzichten.