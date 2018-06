Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Shia LaBeouf (28), der zuletzt an der Seite von Brad Pitt in dem Kriegsdrama "Herz aus Stahl" mitspielte, will einen Independentfilm drehen.

"Variety" zufolge hat er der britischen Regisseurin Andrea Arnold ((54, "Red Road", "Fish Tank") seine Zusage für "American Honey" gegeben. Die Engländerin, die 2003 mit dem Kurzfilm "Wasp" einen Oscar holte, gibt mit der Coming-Of-Age-Geschichte ihr US-Debüt.

Die Story dreht sich um ausgerissene Teenager, die sich mit dem Verkauf von Zeitungsabonnements ihren Lebensunterhalt verdienen. Ihr Leben wird von Partys, kleinen Verbrechen und ersten Liebschaften bestimmt. Arnold dreht nach ihrem eigenen Skript.