New York (SID) - Im US-Sport fällt eine absolute Männer-Bastion: Die Football-Profiliga NFL gab am Mittwoch bekannt, dass Sarah Thomas ab der neuen Saison die erste vollwertige Schiedsrichterin in der Eliteklasse sein wird. Die 41 Jahre alte Thomas, die als Line Judge im Einsatz ist, war eine von zwei Frauen im Schiedsrichter-Nachwuchsprogramm der Liga.

"Unsere aufsteigenden Offiziellen haben allesamt gezeigt, dass sie zu den besten im College-Football gehört haben", sagte der für Schiedsrichter zuständige NFL-Vizepräsident Dean Blandino: "Wir freuen uns sehr, das sie zu unserem Team stoßen."

Thomas wurde 2007 die erste Frau, die Schiedsrichter bei einem College-Spiel der höchsten Klasse war. 2012 wurde Shannon Eastin in den ersten drei Spielen der NFL-Saison als Line Judge eingesetzt, als die Liga während der stockenden Vertragsverhandlungen mit den regulären Offiziellen Ersatzleute engagieren musste.