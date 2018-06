Paris (AFP) Weil er für seinen Welthit "Didi" bei einem anderen Musiker abkupferte, ist der algerische Sänger Khaled in seiner Wahlheimat Frankreich verurteilt worden. Ein Pariser Gericht verdonnerte den 55-jährigen "König des Rai", die Autorenrechte an dem Lied an seinen Landsmann Cheb Rabah abzutreten, wie die Anwälte der Konfliktparteien am Dienstagabend mitteilten. Außerdem soll Khaled, der auch mit dem Lied "Aicha" einen internationalen Hit landete, Cheb Rabah 100.000 Euro Schadenersatz und weitere 100.000 Euro wegen Verletzung der Autorenrechte zahlen.

