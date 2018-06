Paris (AFP) Durch einen Streik der Fluglotsen ist am Mittwoch der Flugverkehr in Frankreich kräftig durcheinander geraten. An den Flughäfen in Paris fielen wie angekündigt eine Reihe von Flügen aus, wie es in Flughafenkreisen hieß. Auch "leichte Verspätungen" gebe es. Es kam aber nicht zu einem völligen Chaos, weil die Luftfahrtbehörde DGAC die Fluggesellschaften bereits am Dienstag aufgefordert hatte, wegen des Streiks vorsorglich 40 Prozent ihrer Flüge am Mittwoch zu streichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.