Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Punktspiel bei Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Abwehrchef Carlos Zambrano verzichten. Wie die Hessen am Mittwoch auf SID-Anfrage bestätigten, zog sich der 25-jährige Peruaner am Dienstag im Training einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu.