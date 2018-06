Moskau (SID) - Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi ist mit Dynamo Moskau wieder auf Europapokal-Kurs. Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie in der russischen Premjer Liga gewann Dynamo am 22. Spieltag beim Stadtrivalen ZSKA durch Tore von Alexei Jonow (9.) und Balázs Dzsudzsák (24.) mit 2:1 (2:1) und rückt wieder auf Platz vier vor. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Georgi Milanow (15.).

Kuranyi (33) stand auch beim zweiten Stadtderby innerhalb von fünf Tagen in der Startelf. Dynamo darf sich als Außenseiter sogar noch Hoffnungen auf Rang zwei machen, der zur Teilnahme an den Play-offs zur Champions League berechtigt. FK Krasnodar auf dem zweiten Platz hat vier Punkte Vorsprung auf Dynamo und zudem ein Spiel mehr bestritten.