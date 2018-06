London (AFP) Bei einem spektakulären Einbruch in Londons Diamantenviertel haben Diebe rund 70 Schließfächer geplündert. Wie die britische Polizei am Mittwoch mitteilte, waren sie am Osterwochenende über einen Aufzugschacht in den Tresorraum eines Unternehmens in Hatton Garden im Zentrum der Hauptstadt gelangt. Der Diebstahl wurde erst am Dienstagmorgen entdeckt. Der Wert der Beute wurde auf eine Rekordhöhe von 200 Millionen Pfund (275 Mio. Euro) geschätzt.

