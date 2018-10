London (AFP) Ein Versuch des britischen Premierministers David Cameron, vier Wochen vor der Parlamentswahl eine gewisse Volksnähe zu demonstrieren, ist gründlich schiefgegangen. Der 48-Jährige muss sich jede Menge Spott gefallen lassen, seit er am Montag bei einem Wahlkampftermin im Süden Englands dabei fotografiert wurde, wie er einen Hot Dog mit Messer und Gabel verspeist. "Was für eine Person isst einen Hot Dog mit Messer und Gabel?", fragte sich nicht nur David Jack von der renommierten konservativen Zeitung "The Times".

