Hamburg (SID) - Geschäftsführer Frank Bohmann hat erneut die Einführung von Play-off-Spielen im Kampf um die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga ins Gespräch gebracht. "Ich bin mit diesem Vorschlag schon mal gescheitert, halte ihn aber nach wie vor für interessant, um die Attraktivität der Liga zu erhöhen", sagte Bohmann der Sport Bild. Die Idee: Mit zwei Halbfinalspielen der besten vier Teams der Saison könnte die Vorherrschaft des Rekordmeisters THW Kiel gebrochen und die Spannung in der Liga erhöht werden.

Die Kieler streben in diesem Jahr ihrem 20. Meistertitel entgegen - es wäre der vierte Triumph in Serie. Auch wirtschaftlich sind die Norddeutschen dem Rest der Liga überlegen. Diese Dominanz hätten sich die Kieler in der Vergangenheit mit richtigen Entscheidungen erarbeitet, sagte Bohmann: "Es gab Jahre, da hatte der THW nicht das meiste Geld, war aber dennoch am erfolgreichsten. Der THW ist so gut wegen seiner sportlichen Kompetenz." Wie im Vorjahr wird die Meisterschaft auch in dieser Saison wieder zwischen Kiel und Herausforderer Rhein-Neckar Löwen entschieden.