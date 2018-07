Berlin (dpa) - Lena Meyer-Landrut (23) will nie wieder im Leben beim Eurovision Song Contest antreten.

"Das werde ich auf keinen Fall tun!", sagte die Sängerin ("Stardust") dem "Zeit-Magazin". "Ich habe meine Pflicht erfüllt! Ich habe das Ding gewonnen! Das muss reichen." Die Zeit nach ihrem Triumph beim ESC 2010 hat die 23-Jährige als Achterbahnfahrt in Erinnerung. "Ich hätte eigentlich verrückt werden müssen. Ein Jahr lang lief alles perfekt, dann war alles schlecht, was ich gemacht habe."

Lena hatte 2010 als 19-Jährige das Publikum verzaubert. Mit "Satellite" hatte sie damals Deutschland den zweiten Sieg in der Geschichte des Grand Prix gebracht. Ein Jahr später hatte es dann mit "Taken By A Stranger" nur für Platz 10 gereicht.

Einige Journalisten hätten ihr später unterstellt, magersüchtig zu sein, das sei ein Schock gewesen, sie habe sich gefragt: "Was erlauben die sich, ohne mich zu kennen? Ich bin nicht magersüchtig, ich habe ein ganz normales Essverhalten. Ich wiege seit sieben Jahren das Gleiche, 52 Kilogramm, plus/minus zwei Kilo, bei einer Größe von 1,68 Meter." Sie wisse, dass sie dünn sei. "Aber ich war immer schon ein Spargeltarzan."