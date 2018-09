Paris (dpa) - Wegen eines Fluglotsen-Streiks in Frankreich bleiben zahlreiche Maschinen am Boden. An den beiden größten Flughäfen des Landes in Paris, Charles de Gaulle und Orly, fallen etwa 40 Prozent der geplanten nationalen und internationalen Verbindungen weg. Flugausfälle gibt es etwa in Lyon und Marseille. Der Streik macht sich auch in Frankfurt/Main bemerkbar, einige Flüge fallen aus, andere haben Verspätung. Die Fluglotsen-Gewerkschaft SNCTA will Verhandlungen über bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen.

