Las Vegas (dpa) - Popstar Taylor Swift ist mit 14 Gewinnchancen Favoritin bei der Vergabe der Billboard Music Awards. Der Amerikanerin folgen der britische Sänger Sam Smith mit Nominierungen in 13 Sparten und die australische Rapperin Iggy Azalea mit 12 Nennungen. Das gaben die Preisverleiher bekannt. Die Anwärter für die Musikpreise werden nach Auswertung der Charts und der Popularität in den sozialen Medien bestimmt. Die Trophäen werden am 17. Mai in Las Vegas vergeben. Die Show wird live im US-Fernsehen ausgestrahlt.

