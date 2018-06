Kiew (AFP) Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verlangt ein Ende der "Einschüchterung" ihrer Beobachter im Osten der Ukraine. Der Vorsitzende der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Ilkka Kanerva, erklärte am Mittwoch, die rund 400 Beobachter würden sowohl von prorussischen Separatisten als auch von regulären ukrainischen Streitkräften in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Kanerva hob insbesondere einen Vorfall von Dienstag hervor, bei dem Kämpfer der selbsternannten "Volksrepublik" von Donezk auf eine OSZE-Patrouille geschossen hätten.

