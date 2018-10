Riad (AFP) Bei einem Angriff auf eine Polizeipatrouille in der saudiarabischen Hauptstadt Riad sind zwei Polizisten erschossen worden. Der Angriff habe sich in der Nacht zu Mittwoch in einem östlichen Stadtviertel ereignet, sagte ein Polizeisprecher laut der amtlichen Nachrichtenagentur SPA. Demnach wurde die Patrouille aus einem anderen Auto heraus beschossen.

