Madrid (AFP) Bei einem Einsatz gegen mutmaßliche Dschihadisten sind in Spanien neun Menschen festgenommen worden. Wie die Polizei der östlichen Region Katalonien am Mittwoch mitteilte, erfolgten die Festnahmen sowie Durchsuchungen in der Region Barcelona sowie der Provinz Tarragona. Die Festgenommen werden demnach verdächtigt, Verbindungen zur Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) zu haben. In den vergangenen Monaten wurden bereits mehrere Zellen zerschlagen, die Freiwillige für den bewaffneten Kampf im Irak und in Syrien rekrutiert haben sollen.

